Naast Crédit Suisse heeft ook de Zwitserse bank UBS schade van honderden miljoenen dollars geleden door het debacle rond investeringsfonds Archegos. Het financieel concern, geleid door de Nederlander Ralph Hamers, meldt bij zijn kwartaalcijfers dat het schandaal de zakenbanktak 774 miljoen dollar heeft gekost.

Archegos nam met derivaten gigantische gokken op de aandelenmarkt en wist met geleend geld van banken veel grotere posities in te nemen dan mogelijk zou zijn geweest met het eigen kapitaal. Na een daling van aandelen waarop Archegos had ingezet, moesten banken de aandelen die ze in onderpand kregen met verlies op de markt dumpen.

Nadat eerder al aan het licht was gekomen dat de banken Crédit Suisse, Nomura en Morgan Stanley fikse schadeposten hadden aan Archegos, blijkt nu ook UBS een van de dienstverleners van het risicovolle investeringsfonds te zijn geweest. 'We zijn erg teleurgesteld. Er is een nauwkeurig onderzoek gaande naar de betreffende processen voor risicomanagement', schrijft Hamers in een toelichting. Hij kondigde ook maatregelen aan om dit soort brokken in de toekomst te voorkomen.

Gestegen winst

Het Archegos-schandaal nam een hap van 434 miljoen dollar uit de nettowinst. Dat resultaat viel ondanks die tegenvaller 14 procent hoger uit dan een jaar eerder op 1,8 miljard dollar. Die gestegen winst kwam onder andere doordat een deel van het bedrag dat UBS eerder opzij zette om kredietverliezen op te vangen weer vrijkwam. Daarnaast verdiende de bank meer aan commissies voor beleggersdiensten aan vermogende klanten.

UBS wordt zelf ook achtervolgd door gevoelige kwesties. De bank vecht een Franse boete van 4,5 miljard euro aan die in 2019 werd opgelegd wegens vermeende hulp bij belastingontwijking en witwassen. Topman Hamers wordt in Nederland bovendien persoonlijk vervolgd omdat ING, waarvan hij tot vorig jaar topman was, jarenlang had gefaald bij het toezicht op witwassen.

Archegos nam met derivaten gigantische gokken op de aandelenmarkt en wist met geleend geld van banken veel grotere posities in te nemen dan mogelijk zou zijn geweest met het eigen kapitaal. Na een daling van aandelen waarop Archegos had ingezet, moesten banken de aandelen die ze in onderpand kregen met verlies op de markt dumpen. Nadat eerder al aan het licht was gekomen dat de banken Crédit Suisse, Nomura en Morgan Stanley fikse schadeposten hadden aan Archegos, blijkt nu ook UBS een van de dienstverleners van het risicovolle investeringsfonds te zijn geweest. 'We zijn erg teleurgesteld. Er is een nauwkeurig onderzoek gaande naar de betreffende processen voor risicomanagement', schrijft Hamers in een toelichting. Hij kondigde ook maatregelen aan om dit soort brokken in de toekomst te voorkomen. Het Archegos-schandaal nam een hap van 434 miljoen dollar uit de nettowinst. Dat resultaat viel ondanks die tegenvaller 14 procent hoger uit dan een jaar eerder op 1,8 miljard dollar. Die gestegen winst kwam onder andere doordat een deel van het bedrag dat UBS eerder opzij zette om kredietverliezen op te vangen weer vrijkwam. Daarnaast verdiende de bank meer aan commissies voor beleggersdiensten aan vermogende klanten. UBS wordt zelf ook achtervolgd door gevoelige kwesties. De bank vecht een Franse boete van 4,5 miljard euro aan die in 2019 werd opgelegd wegens vermeende hulp bij belastingontwijking en witwassen. Topman Hamers wordt in Nederland bovendien persoonlijk vervolgd omdat ING, waarvan hij tot vorig jaar topman was, jarenlang had gefaald bij het toezicht op witwassen.