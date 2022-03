Een dag na de Federale Reserve heeft ook de Bank of England donderdag de rente verhoogd. Het belangrijkste rentetarief stijgt met 0,25 punt tot 0,75 procent, meldt de Bank of England. Analisten hadden de renteverhoging verwacht.

Het gaat om de derde renteverhoging van de Bank of England sinds de start van de coronapandemie en de derde verhoging op rij. Eind vorig jaar had de Britse centrale bank al een eerste keer de rente aangescherpt, gevolgd door een tweede verhoging tijdens de volgende beleidsvergadering in februari.

De Bank of England verhoogt de rente nu de inflatie fors aan stijgen is, een trend die door de oorlog in Oekraïne nog aangewakkerd wordt. Volgens de instelling kan de inflatie in 2022 zelfs boven de 8 procent uitkomen.

In het persbericht met de monetaire beslissing veroordeelt de BoE de Russische invasie in Oekraïne en zegt de bank nauw samen te werken met de Britse regering om die te ondersteunen in haar antwoord op de crisis.

De Fed verhoogde woensdag het belangrijkste rentetarief van de VS zoals verwacht met een kwart procentpunt. Het is de eerste renteverhoging sinds eind 2018, maar er volgen er dit jaar mogelijk nog zes. Het rentetarief stond sinds maart 2020 op het historisch lage peil van 0 à 0,25 procent om de economie te stimuleren na de uitbraak van de coronapandemie.

De Europese Centrale Bank blijft vooralsnog van de historisch lage rente af (0 procent). Wel kondigde Frankfurt aan de afbouw van een steunprogramma - warmee ze geld in de economie pomt om die te ondersteunen - te versnellen.

De ECB trekt de rente pas op wanneer ze geen vers geld meer pompt in de aankoop van waardepapier van landen en bedrijven. Sommige economen rekenen op het einde van dit jaar voor een eerste renteverhoging.

