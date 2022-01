Op de beurs van Tokio is de sterindex Nikkei donderdag opnieuw met ruim 3 procent gedaald, als reactie op de vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) die er niet in slaagde beleggers gerust te stellen over het toekomstige monetaire beleid.

De toonaangevende index van de Tokyo Stock Exchange verloor uiteindelijk 3,11 procent, en de breder samengestelde Topix speelde donderdag 2,61 procent kwijt.

De Amerikaanse centrale bank heeft woensdag laten weten dat zij van plan is de rente in maart te verhogen, zoals de markten hadden verwacht. Jerome Powell, het hoofd van de instelling, bleef echter ontwijkend over de timing en het volume van de monetaire steun van de instelling. Daardoor eindigde Wall Street woensdag ook al met verlies.

De Hang Seng-index op de beurs van Hongkong was rond de middag 2,5 procent lager.

De toonaangevende index van de Tokyo Stock Exchange verloor uiteindelijk 3,11 procent, en de breder samengestelde Topix speelde donderdag 2,61 procent kwijt. De Amerikaanse centrale bank heeft woensdag laten weten dat zij van plan is de rente in maart te verhogen, zoals de markten hadden verwacht. Jerome Powell, het hoofd van de instelling, bleef echter ontwijkend over de timing en het volume van de monetaire steun van de instelling. Daardoor eindigde Wall Street woensdag ook al met verlies. De Hang Seng-index op de beurs van Hongkong was rond de middag 2,5 procent lager.