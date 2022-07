De prijzen van olie stabiliseren woensdagochtend. Dinsdag deed recessievrees ze nog dalen met zowat 10 procent.

n de vroege handel kostte een vat van de Noordzeesoort Brent - de Europese referentie - 104,30 dollar, een stijging met 1,53 euro. Een vat van de Amerikaanse soort WTI was met 100,48 dollar 98 cent duurder.

Dinsdag waren de prijzen met meer dan 10 dollar gezakt. De WTI-prijs zakte zelfs even weer onder de 100 dollar.

Reden voor de daling is de vrees voor een nieuwe recessie door een combinatie van onder meer de hoge inflatie, knelpunten in de toeleveringsketens en stijgende rentetarieven. Een economische teruggang zou betekenen dat de vraag naar olie daalt. Ondanks de terugval blijven de prijzen wel hoog. In vergelijking met het begin van het jaar is ruwe olie nog steeds goed 30 procent duurder. Reden is het verminderde aanbod uit Rusland als gevolg van oorlog in Oekraïne.

