De olieprijzen blijven vrijdag de blik naar boven richten. Een vat Brent-olie uit de Noordzee kostte in de vroege handel 105,77 dollar, ofte 1,12 dollar meer dan daags tevoren. Een vat Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) steeg 58 cent tot 103,31 dollar.

De olieprijzen hebben de voorbije dagen gejojood. In het begin van de week waren de prijzen duidelijk gedaald, maar in de tweede weekhelft werd opnieuw een stijging ingezet. Vooralsnog is er op weekbasis een daling.

De oliekoersen worden beïnvloed door de vrees voor een recessie in navolging van energietekorten in Europa. Ook het beleid van de centrale banken tegen de torenhoge inflatie speelt een rol.

