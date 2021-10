De olieprijzen blijven hun rally maandag voortzetten. De zorgen over het beperkte aanbod tijdens de wintermaanden stuwen de prijzen al ruim acht weken naar hun hoogste niveau in jaren.

In de vroege handel kostte een vat van de Noordzeesoort Brent maandag 85,80 dollar, 94 cent meer dan vrijdag. Tussendoor piekte de prijs op 86,04 dollar, de hoogste stand in drie jaar.

Voor de Amerikaanse soort WTI moest met 83,52 dollar per vat neertellen, 1,24 dollar meer. In de vroege ochtend steeg de prijs even tot 83,73 euro, de hoogste sinds 2014.

Terwijl er zich een wereldwijd herstel na de coronacrash voordoet, bestaat op de oliemarkt extra bezorgdheid voor een tekort in de winter.

