De olieprijzen gaan ook dinsdag in stijgende lijn, nadat olie maandag al fors duurder werd. Verwacht wordt dat oliekartel OPEC de productie gaat terugschroeven.

Een vat olie van de Noordzeesoort Brent - belangrijk voor de prijs aan de pomp bij ons - wordt dinsdag 42 cent duurder en kost 89,28 dollar. Een vat Amerikaanse WTI-olie stijgt 24 cent en is nu 83,87 dollar waard.

Maandag werd olie al ruim 5 procent duurder omdat verwacht wordt dat het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten later deze week zullen beslissen om de productie fors te verminderen. De vrees voor een economische recessie neemt toe en dus zou de productie mogelijk met meer dan een miljoen vaten per dag worden teruggeschroefd, luidde het zondag bij anonieme bronnen. Dat zou de grootste daling zijn sinds de coronapandemie.

De olie-exporterende landen vergaderen woensdag in Wenen. De OPEC+ bestaat uit 23 landen, met als belangrijkste leden Saoedi-Arabië en Rusland.

