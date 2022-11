Ruwe olie wordt maandag goedkoper. De eerste corona-overlijdens in China sinds maanden doen vrezen voor een aanhoudend strikt coronabeleid in de wereldwijd grootste consument van olie.

Een vat olie van de Noordzeesoort Brent, bepalend voor de prijs aan de pomp in België, wordt maandag 52 cent goedkoper en kost nu 87,10 dollar. Een vat Amerikaanse WTI-olie kost nog 79,56 dollar, of een prijsdaling met 52 cent.

Aanleiding voor de goedkopere olie is de coronasituatie in China. Daar stijgt het aantal besmettingen opnieuw. Voor het eerst in bijna een half jaar tijd meldde het land zaterdag ook een eerste corona-overlijden. Zondag was sprake van twee bijkomende overlijdens.

Peking voert een extreem streng coronabeleid. Een versoepeling lijkt door de nieuwe cijfers niet in de maak. Het coronabeleid weegt evenwel op de economische groei en dus op de vraag naar olie. China is de grootste consument en importeur wereldwijd van olie.

