Olie wordt dinsdag weer wat duurder. Bijkomende versoepelingen in het strenge Chinese coronabeleid en het vriesweer in de Verenigde Staten stuwen de prijzen.

Dinsdagmorgen omstreeks 10.30 uur Belgisch tijd was de prijs van de Amerikaanse oliesoort WTI voor levering in februari met 0,4 procent gestegen naar 79,91 dollar per vat. De Europese soort Brent werd 0,5 procent duurder verhandeld aan 84,35 euro per vat.

China kondigde maandag aan dat het op 8 januari de verplichte quarantaine voor mensen die het land willen binnenkomen, laat varen. Het gaat om een nieuwe en onverwachte stap van Peking bij het versoepelen van zijn heel strenge coronabeperkingen.

Bovendien speelt ook de vrieskou in de VS een rol. Daardoor lag meer dan een derde van de aardolieraffinagecapaciteit op de Texaanse Golfkust de voorbije dagen stil, waaronder de grootste twee installaties van het land.

Ook vrijdag waren de olieprijzen al duidelijk toegenomen. Toen werden ze gedreven door het dreigement van Rusland om zijn productie van ruwe olie volgend jaar te verminderen met 500.000 tot 700.000 vaten per dag, als reactie op het prijsplafond dat de EU, de G7 en Australië begin december overeenkwamen om de Russische olie-inkomsten te beperken.

