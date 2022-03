De energieprijzen blijven in de greep van de oorlog in Oekraïne. Terwijl de prijs van een vat olie stijgt, daalt de gasprijs in vergelijking met een dag eerder.

De prijs van Brent-olie, afkomstig uit de Noordzee, stijgt woensdagochtend tot meer dan 130 dollar per vat. De afgelopen zeven dagen werd deze oliesoort al 15 procent duurder; op een maand kwam er zelfs meer dan 40 procent bij. Ook de Amerikaanse oliesoort WTI zette zijn opmars voort en kostte woensdagochtend 125,85 dollar per vat.

Intussen blijft de prijs van stookolie records breken. Vanaf donderdag kost een liter stookolie (50S) bij een bestelling vanaf 2.000 liter maximaal 1,31 euro (+9 eurocent). Bij minder dan 2.000 liter is dat 1,34 euro, aan de pomp zelfs 1,45 euro. Het vorige record dateerde nog maar van vandaag/woensdag. De huidige piek overstijgt die van juli 2008, toen maximaal 0,95 euro per liter werd betaald voor meer dan 2.000 liter stookolie. Voor minder dan 2.000 liter was dat maximaal 0,98 euro per liter.

De gasprijs blijft woensdag onder het niveau van dinsdag, ondanks de beslissing van de Amerikaanse regering om geen Russische fossiele brandstoffen (gas, olie en steenkool) meer in te voeren. Ook Londen stopt eind dit jaar met de invoer van Russisch gas. Voor de Europese landen ligt dat moeilijker, want zij zijn in veel grotere mate afhankelijk van de import vanuit Rusland. Europa sprak dinsdag af om tegen eind dit jaar twee derde minder Russisch gas te gebruiken.

De gasprijs in Europa schommelt woensdagochtend rond de 190 euro per megawattuur. Dinsdag kostte die nog meer dan 200 euro, en eerder deze week werd zelfs even een recordkoers van 345 euro bereikt. De markt blijft wel erg volatiel.

