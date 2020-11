De financiële situatie van de Belgische ziekenhuizen was voor de coronacrisis al erg kwetsbaar, maar nu blijkt de coronapandemie een bijzonder zware impact op hun financiën te hebben, leert een berekening van Belfius.

In 2019 werd de trend van de vorige jaren bevestigd: de financiële marges van de Belgische ziekenhuizen blijven erg laag. Op een gezamenlijke omzet van 16,1 miljard euro werd slechts een courant resultaat van 76,7 miljoen euro (0,48 procent) opgetekend. Een op de drie ziekenhuizen in ons land vertoonde zelfs een deficitair courant resultaat.

En toen kwam de coronapandemie. Meer nog dan extra kosten, betekende dat minder inkomsten voor de ziekenhuizen. Belfius maakte een voorzichtige prognose (op basis van extrapolatie van de eerste golf, red.), waarbij de totale courante verliezen kunnen oplopen tot ruim 2 miljard euro. 'Dit duidt aan dat het financieringssysteem op het einde van zijn krachten is. Er is nood aan een structurele hervorming', zegt Veronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius.

De ziekenhuizen kunnen voor dit uitzonderlijke coronajaar wel rekenen op extra compensaties van de overheden, maar het is nog niet duidelijk of die zullen volstaan om alle verliezen te dekken. Een aantal inkomsten (bijvoorbeeld supplementen) die normaal dienen om de kosten te compenseren, zijn namelijk niet gegarandeerd.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft woensdag al gereageerd op de studie en erkende dat het financieringssysteem van de ziekenhuizen 'uiterst fragiel en moeilijk aanstuurbaar' is. Hij merkt op dat er in het regeerakkoord veel aandacht is voor de hervorming ervan, maar laat nog niet in zijn kaarten kijken over hoe hij die wil hervormen.

