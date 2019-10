Donderdagnamiddag heeft Mario Draghi zijn laatste toelichting bij het rentebesluit gegeven als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij verdedigde daarbij het monetaire beleid van de afgelopen jaren, maar schetste een somber toekomstbeeld van de economie.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht haar rentetarieven ongemoeid gelaten. De herfinancieringsrente blijft op 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente blijft gehandhaafd op - 0,5 procent. Daardoor moeten banken betalen om geld bij de ECB te stallen. Dat laatste rentetarief werd vorige maand nog verlaagd, als onderdeel van een stimuleringspakket waarbij ook een nieuw opkoopprogramma van obligaties werd aangekondigd. Die beslissing leidde tot ongekende verdeeldheid onder de bestuursleden van de ECB.

Verwacht wordt dat de rentetarieven nog lang op het huidige, lage peil zullen blijven, of zelfs nog verder zullen zakken. Dat blijft zo tot de inflatie in de eurozone in de buurt het beoogde doel van net geen 2 procent komt.

Donderdagnamiddag gaf de huidige ECB-voorzitter Mario Draghi voor de laatste keer toelichting bij het rentebesluit. Draghi verwees daarbij naar een aantal onzekerheden, zoals de handelsoorlog tussen de VS en China, en de brexit, die wegen op de groei in de eurozone. De arbeidsmarkt verzwakt, waardoor het beoogde inflatiedoel moeilijker te bereiken wordt. 'Alles dat gebeurde sinds de aankondiging van onze jongste monetaire beslissing (in september kwam de ECB met een nieuw stimuleringspakket, red.) toont uitgebreid aan dat de vastberadenheid om te handelen gerechtvaardigd was', aldus de ECB-voorzitter.

Volgens Draghi zal er nog voor een langere tijd nood zijn aan een 'zeer soepel monetair beleid'. 'De indicatoren voor de inflatieverwachting blijven op een laag niveau staan'. Hij herhaalde zijn oproep aan de eurolanden om meer te investeren. De ECB heeft vorige maand de depositorente verlaagd tot 0,5 procent, waardoor banken meer gaan moeten betalen voor het geld dat ze bij de instelling parkeren. Vanaf volgende maand start ook een nieuw aankoopprogramma, waarbij maandelijks voor 20 miljard euro aan obligaties worden opgekocht. Dat programma zal mogelijk nog lang worden aangehouden, want economisten verwachten dat op zijn vroegst eind 2022 de rente weer zal gaan stijgen. Lagarde dreigt dus nog enkele jaren opgezadeld te zitten met spanningen binnen het ECB-bestuur. De nieuwe voorzitster was donderdag al aanwezig op de ECB-vergadering maar zou niet deelgenomen hebben aan de discussies.

Vorige maand lieten zowel de voorzitter van De Nederlandsche Bank als zijn Duitse collega zich kritisch uit over het nieuwe pakket aan stimulusmaatregelen. Maar Draghi lachte die kritiek donderdag weg. 'Het is niet de eerste keer dat men het openlijk oneens is met het ECB-beleid. Monetaire beslissingen overal in de wereld gaan altijd gepaard met meningsverschillen.' Hij wees erop dat het beleid door een 'significante meerderheid' werd gesteund.

Over zijn persoonlijke toekomst liet Draghi niet in zijn kaarten kijken. 'Ik heb geen vast idee hierover. Als jullie meer informatie willen, vraag het dan aan mijn vrouw"' In het verleden werd Draghi vaak aan zijn mouw getrokken om in de Italiaanse politiek te stappen. Bij de ECB wordt Draghi opgevolgd door de voormalige topvrouw van het IMF Christine Lagarde.