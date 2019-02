Let op wat je geeft voor Chinees Nieuwjaar

Veel zaken hebben een symbolische betekenis en worden niet in dank aanvaard. Zo geven scherpe objecten de boodschap dat u de vriendschap met de ontvanger wilt verbreken. Zakdoeken worden in China op begrafenissen geschonken. Zwarte en witte objecten worden op begrafenissen gebruikt. Het Chinese woord voor 'vier' klinkt hetzelfde als dat voor 'dood', dat voor 'schoen' klinkt als 'ongeluk' of 'het kwade', dat voor 'paraplu' als dat voor 'breken met' en dat voor 'peer' als 'vertrekken'. Ook zaken die daarmee te maken hebben, krijgen Chinezen dus liever niet. Spiegels zouden dan weer geesten aantrekken en klokken betekenen ongeluk. Dan maar een bloemetje? Niet echt, ook snijbloemen zijn voor begrafenissen, vooral gele chrysanten en alle soorten witte bloemen.