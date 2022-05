De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, gaat ervan uit dat de negatieve rentes tegen het einde van het derde kwartaal verleden tijd zijn. Dat zegt ze in een blog op de site van de bank.

Op basis van de huidige perspectieven, zullen we wellicht in staat zijn om de negatieve rentes tegen het einde van het derde kwartaal te verlaten, schrijft de ECB-voorzitter. De depositorente bedraagt vandaag 0,5 procent. Lagarde suggereert met haar uitspraken een eerste renteverhoging in juli,en een tweede in september, telkens met 25 basispunten. Hogere rentes zijn het voornaamste wapen van centrale banken in de strijd tegen inflatie. Door de dure energieprijzen is de inflatie in de eurozone gestegen naar 7,4 procent, terwijl de ECB op 2 procent mikt