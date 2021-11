De Europese gasprijs heeft opnieuw de grens van 100 euro per megawattuur (MWh) bereikt. Een eerste koudeprik in combinatie met een beperkt Russisch aanbod stuwt de prijzen.

De Europese gasprijs noteert al enkele maanden extreem hoog. Een hoge vraag in combinatie met een beperkt aanbod zorgt voor recordprijzen. Paniek over gastekorten zorgde begin oktober nog voor een historisch record van meer dan 160 euro/MWh.

De voorbije weken was er evenwel een daling ingezet na beloftes van Rusland om de gaskraan richting Europa wat verder open te draaien. De prijs bleef onder de 100 euro/MWh.

Maar dinsdag werd die symbolische grens opnieuw aangetikt, waarna de gaspriis weer begon te zakken richting 97 euro. Handelaars wijzen op de eerste koudeprik en de frisse vooruitzichten voor de eerste week van december.

De bevoorrading vanuit Rusland - de grootste leverancier van aardgas voor Europa - is wel stabiel de laatste weken, maar bedraagt bijvoorbeeld via Polen maar een derde van de capaciteit en helemaal niets via Oekraïne.

