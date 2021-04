KBC vertrekt mogelijk uit Ierland. De bank-verzekeraar heeft een principeovereenkomst gesloten met concurrent Bank of Ireland over een overname van de gezonde kredieten, meldt ze. Voor de kredieten met terugbetalingsproblemen zoekt KBC nog een oplossing.

KBC-topman Johan Thijs verwijst in een persbericht naar de 'uitdagende operationele context voor Europese banken'. De exitplannen komen als een verrassing, want enkele jaren terug had KBC van Ierland een van zijn kernmarkten gemaakt. KBC is momenteel actief in België, Tsjechië, Ierland, Slovakije, Hongarije en Bulgarije.

Het proces voor een terugtrekking uit de Ierse markt - na 43 jaar - is op gang getrokken, maar er moet nog veel gebeuren. Bank of Ireland zal nu de boeken inkijken, er moeten nog verdere onderhandelingen worden gevoerd en dan moeten de autoriteiten nog het licht op groen zetten. Dat proces kan nog maanden duren.

De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe reageert teleurgesteld op de plannen, zeker nadat nog maar pas een andere bank, NatWest, zich had teruggetrokken. 'De beslissing die KBC heeft aangekondigd, is een erg betekenisvolle gebeurtenis voor de Ierse bankensector, zijn werknemers en klanten. We denken aan het personeel van KBC en de impact van deze beslissing voor hen.'

Donohoe hoopt dat de onderhandelingen snel worden afgerond en dat continuïteit in de dienstverlening en jobbehoud voorrang krijgen.

