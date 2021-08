KBC verkoopt bijna de volledige portefeuille van kredieten met terugbetalingsproblemen in Ierland. Het gaat om kredieten ter waarde van zo'n 1,1 miljard euro, zo maakte de Belgische bank-verzekeraar maandag voor beurs bekend. In april van dit jaar had KBC al een principeovereenkomst afgesloten rond de mogelijke verkoop van haar gezonde kredieten in Ierland.

De transactie van de probleemkredieten wordt gefinancierd via fondsen die worden beheerd door CarVal Investors. Na afronding zal Pepper Finance Corporation DAC de kredieten beheren als wettelijke houder van de eigendomstitel. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank. Voor de klanten van KBC Ierland verandert er dus niets, klinkt het in het persbericht.

Voor KBC is er een impact op de winst- en verliesrekening van ongeveer 100 miljoen euro, dat in het derde kwartaal zal worden geboekt. De risicogewogen activa dalen met 800 miljoen euro. Hoeveel Ierse probleemkredieten er nog overblijven bij KBC, wil woordvoerder Stef Leunens niet kwijt, 'maar het grootste deel is verkocht', klinkt het. De bank maakt met de verkoop komaf met een belangrijke erfenis uit het verleden. Ierland gold jarenlang als het zwarte schaap van de groep, door de vastgoedcrisis na 2008. De jongste jaren zijn de huizenprijzen er wel weer flink hersteld.

In april kondigde KBC aan dat ze een principeovereenkomst had met Bank of Ireland, over de overname van de gezonde kredieten en passiva van KBC Bank Ireland. Die verkoop is nog niet afgerond. Samen met de verkoop van de probleemkredieten zou dit uiteindelijk kunnen resulteren in een terugtrekking van KBC uit Ierland, luidde het toen. 'Maar dat is nu nog niet aan de orde', beklemtoont de woordvoerder maandag.

KBC is al 43 jaar in Ierland actief. Het proces van een exit is ook onderworpen aan goedkeuring van de autoriteiten. KBC is naast België en Ierland ook nog actief in Tsjechië, Slovakije, Hongarije en Bulgarije.

De transactie van de probleemkredieten wordt gefinancierd via fondsen die worden beheerd door CarVal Investors. Na afronding zal Pepper Finance Corporation DAC de kredieten beheren als wettelijke houder van de eigendomstitel. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank. Voor de klanten van KBC Ierland verandert er dus niets, klinkt het in het persbericht. Voor KBC is er een impact op de winst- en verliesrekening van ongeveer 100 miljoen euro, dat in het derde kwartaal zal worden geboekt. De risicogewogen activa dalen met 800 miljoen euro. Hoeveel Ierse probleemkredieten er nog overblijven bij KBC, wil woordvoerder Stef Leunens niet kwijt, 'maar het grootste deel is verkocht', klinkt het. De bank maakt met de verkoop komaf met een belangrijke erfenis uit het verleden. Ierland gold jarenlang als het zwarte schaap van de groep, door de vastgoedcrisis na 2008. De jongste jaren zijn de huizenprijzen er wel weer flink hersteld. In april kondigde KBC aan dat ze een principeovereenkomst had met Bank of Ireland, over de overname van de gezonde kredieten en passiva van KBC Bank Ireland. Die verkoop is nog niet afgerond. Samen met de verkoop van de probleemkredieten zou dit uiteindelijk kunnen resulteren in een terugtrekking van KBC uit Ierland, luidde het toen. 'Maar dat is nu nog niet aan de orde', beklemtoont de woordvoerder maandag. KBC is al 43 jaar in Ierland actief. Het proces van een exit is ook onderworpen aan goedkeuring van de autoriteiten. KBC is naast België en Ierland ook nog actief in Tsjechië, Slovakije, Hongarije en Bulgarije.