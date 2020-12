De bank ING wil volgend jaar 62 van haar 552 kantoren sluiten, of ruim een op de tien. Er zouden geen banen verloren gaan. Op drie jaar tijd zal het aantal ING-kantoren met een kwart gedaald zijn.

De beslissing komt er omdat steeds meer klanten hun bankzaken digitaal regelen. Die trend is door de coronapandemie nog versneld, zegt ING. Het aantal Belgische bezoekers op het mobiele platform van ING lag tijdens de eerste negen maanden van dit jaar bijvoorbeeld bijna een kwart hoger (23 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar.

De kantoren die gesloten worden, zijn allemaal eigen ING-kantoren. Het gaat om kantoren waar al voor de corona-uitbraak 'een beperkt aantal klanteninteracties' plaatsvonden. 'De betrokken medewerkers zullen een job aangeboden krijgen binnen ING, er wordt geen banenverlies verwacht naar aanleiding van deze aankondiging', stelt de bank in een persbericht.

Wat de klanten van die kantoren betreft, zij zullen op de hoogte worden gebracht door adviseurs uit nabijgelegen kantoren en via digitale weg.

De afbouw van het kantorennetwerk is al langer aan de gang. Eind 2018 had ING nog 654 kantoren, een jaar later waren dat er nog 616. Dit jaar daalde dat aantal verder tot 552, en tegen eind 2021 zullen er dus nog 490 overblijven. Dat is een kwart minder dan eind 2018.

De evolutie is overigens bij zowat alle banken aan de gang. Volgens cijfers van bankenfederatie Febelfin waren er vorig jaar 4.692 bankkantoren in België, zowat 40 procent minder dan de 7.977 in 2009.

