De inflatie in België is in mei voor de tweede keer dit jaar onder de 2 procent gezakt.

De inflatie in België is in mei gedaald tot 1,89 procent tegenover 2,08 procent in april. Dat maakt Statbel dinsdag bekend. Het is de tweede keer dit jaar dat de inflatie onder de 2 procent uitkomt. De eerste keer gebeurde dat in januari van dit jaar.

In mei werden vooral vakantiedorpen (- 9,6 procentpunten), vliegtuigtickets (- 8,7 procentpunten), hotelkamers (- 4,3 procentpunten), groenten (- 2,3 procentpunten), brood en granen (- 0,8 procentpunten) goedkoper.

Afgelopen maand werden motorbrandstoffen (+ 2,3 procentpunten), vlees (+ 0,8 procentpunten) en bloemen en planten (+ 5,5 procentpunten) duurder.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele prijzen van energie en bepaalde voedingsmiddelen, klokte in mei af op 1,49 procent tegenover 1,67 procent in april en 1,66 procent in maart.

De inflatie op basis van de gezondheidsindex, waar bepaalde producten zijn uitgezuiverd en die gebruikt wordt voor de berekening van de spilindex, daalde in mei eveneens, van 1,96 procent naar 1,78 procent. De spilindex is niet overschreden. De vorige overschrijding dateert van augustus vorig jaar.