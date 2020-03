De inflatie is in maart gedaald naar 0,62 procent. Dat meldt het Belgisch statistiekbureau Statbel. Het is de tweede maand op rij dat de inflatie daalt.

In februari bedroeg de inflatie nog 1,1 procent. Het is van november geleden dat het inflatiecijfer nog zo laag lag (0,39 procent). De impact van het cononavirus in maart was nog beperkt, aldus Statbel.

Er waren de voorbije maand vooral prijsstijgingen voor fruit, buitenlandse reizen, huur, suiker, chocolade en confituur. Zo stegen de fruitprijzen in maart gemiddeld 8 procent tegenover vorige maand, als gevolg van seizoenseffecten. Werden de voorbije maand goedkoper: motorbrandstoffen, hotelkamers, aardgas, bloemen en planten, vis en zeevruchten, telecom-packs, mobiele telefoondiensten, reinigings- en onderhoudsproducten en elektriciteit. Zo werden motorbrandstoffen deze maand gemiddeld 6,6 procent goedkoper in vergelijking met vorige maand.

In februari bedroeg de inflatie nog 1,1 procent. Het is van november geleden dat het inflatiecijfer nog zo laag lag (0,39 procent). De impact van het cononavirus in maart was nog beperkt, aldus Statbel.Er waren de voorbije maand vooral prijsstijgingen voor fruit, buitenlandse reizen, huur, suiker, chocolade en confituur. Zo stegen de fruitprijzen in maart gemiddeld 8 procent tegenover vorige maand, als gevolg van seizoenseffecten. Werden de voorbije maand goedkoper: motorbrandstoffen, hotelkamers, aardgas, bloemen en planten, vis en zeevruchten, telecom-packs, mobiele telefoondiensten, reinigings- en onderhoudsproducten en elektriciteit. Zo werden motorbrandstoffen deze maand gemiddeld 6,6 procent goedkoper in vergelijking met vorige maand.