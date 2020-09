De inflatie is in september licht gestegen en bedraagt nu 0,90 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Belgische statistiekbureau Statbel heeft vrijgegeven.

In juli bedroeg de inflatie 0,73 procent en in augustus 0,82 procent. In vergelijking met september vorig jaar is het leven 0,90 procent duurder geworden. Wordt vergeleken met vorige maand, dan daalden de consumptieprijzen met 0,37 procent.

In vergelijking met vorige maand werd huren 0,3 procent duurder. Ook buitenlandse reizen en citytrips werden duurder (1,1 procent), net als aardgas (1,4 procent) en alcohol (0,9 procent).

Heel wat producten werden ook goedkoper in vergelijking met vorige maand: hotelkamers (-12,3 procent), brood en granen (-1,8 procent) en vliegtickets (-7,9 procent). De prijzen van alcoholvrije dranken, groenten en aardappelen, suiker, confituur en chocolade dalen respectievelijk met 2,8 1,0 en 4,2 procent deze maand.

De prijzen van vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen zijn gemiddeld ook 4,3 en 1,1 procent gedaald. Lichaamsverzorging is met 1,2 procent gedaald, vlees met 0,9 procent en melk, kaas en eieren met 1,4 procent.

De prijzen van verblijven in vakantiedorpen en campings werden, na seizoenscorrectie, 5,8 procent goedkoper. Binnenlandse pakketreizen werden gemiddeld 7,2 procent goedkoper.

