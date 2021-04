De inflatie in ons land, dat is de mate waarin consumptiegoederen duurder zijn geworden tegenover dezelfde periode vorig jaar, loopt flink op.

In april werd een inflatie opgetekend van 1,23 procent, meldt Statbel donderdag. Het gaat om het hoogste inflatiecijfer sinds begin vorig jaar, toen de inflatie op 1,4 procent lag. Vorige maand lag het inflatiecijfer op 0,89 procent.

Volgens Statbel is de toename van de inflatie voornamelijk te wijten aan de hogere energieprijzen. Die lagen in april vorig jaar nog erg laag door de coronacrisis. Elektriciteit is nu 7,9 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas 12,3 procent en motorbrandstoffen zelfs 20,4 procent.

Voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken blijft de inflatie wel negatief (-1,19 procent), zegt Statbel. Al deze producten zijn dus goedkoper dan een jaar geleden, toen er tijdens de coronacrisis een verbod op kortingen gold.

Maar op maandbasis zijn er wel wat prijsstijgingen. De producten met het grootste prijsverhogend effect in april zijn groenten, vliegtuigtickets, vlees, fruit, hotelkamers en aankoop van voertuigen. Buitenlandse reizen en citytrips en alcoholvrije dranken hadden daarentegen een verlagend effect op de index. Groenten zijn nu 4,8 procent duurder dan vorige maand, fruit 4,2 procent.

De afgevlakte gezondheidsindex waar een aantal producten niet worden meegeteld, bedraagt in april 108,35 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en sociale uitkeringen, die vastgelegd werd op 109,34 punten, is niet overschreden.

In april werd een inflatie opgetekend van 1,23 procent, meldt Statbel donderdag. Het gaat om het hoogste inflatiecijfer sinds begin vorig jaar, toen de inflatie op 1,4 procent lag. Vorige maand lag het inflatiecijfer op 0,89 procent.Volgens Statbel is de toename van de inflatie voornamelijk te wijten aan de hogere energieprijzen. Die lagen in april vorig jaar nog erg laag door de coronacrisis. Elektriciteit is nu 7,9 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas 12,3 procent en motorbrandstoffen zelfs 20,4 procent. Voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken blijft de inflatie wel negatief (-1,19 procent), zegt Statbel. Al deze producten zijn dus goedkoper dan een jaar geleden, toen er tijdens de coronacrisis een verbod op kortingen gold. Maar op maandbasis zijn er wel wat prijsstijgingen. De producten met het grootste prijsverhogend effect in april zijn groenten, vliegtuigtickets, vlees, fruit, hotelkamers en aankoop van voertuigen. Buitenlandse reizen en citytrips en alcoholvrije dranken hadden daarentegen een verlagend effect op de index. Groenten zijn nu 4,8 procent duurder dan vorige maand, fruit 4,2 procent. De afgevlakte gezondheidsindex waar een aantal producten niet worden meegeteld, bedraagt in april 108,35 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en sociale uitkeringen, die vastgelegd werd op 109,34 punten, is niet overschreden.