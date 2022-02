De inflatie bedroeg in Turkije in januari 48,69 procent, het hoogste cijfer sinds april 2002. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Turkse statistiekbureau. Op maandbasis stegen de prijzen met 11,1 procent.

De forse stijging van de consumentenprijzen in Turkije heeft te maken met de zware koersval van de Turkse lira. Dat maakt de invoer van producten in Turkije duurder. In december was de inflatie op jaarbasis al uitgekomen op 36,08 procent. Analisten hadden voor januari 46,7 procent verwacht, maar het werd dus nog iets meer. Turkije voert momenteel een atypisch monetair beleid. President Recep Tayyip Erdogan kant zich tegen een verhoging van de rentes, wat door economen nochtans wordt aanbevolen om de inflatie in toom te houden.