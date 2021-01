De inflatie in de eurozone was in december voor de vijfde maand op rij negatief. De consumptieprijzen lagen gemiddeld 0,3 procent lager dan een jaar eerder, zo is woensdag gebleken uit voorlopige cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De voornaamste factor van de negatieve inflatie waren de energieprijzen. Die lagen in december 6,9 procent lager dan een jaar eerder. Voeding, alcohol en tabak waren gemiddeld dan weer 1,3 procent duurder. De inflatie in de eurozone staat nu al vier maanden op -0,3 procent. De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, was in december +0,2 procent, gelijk aan een maand eerder. De inflatie in België in december was +0,4 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft op middellange termijn een inflatie na van bijna 2 procent.