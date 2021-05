De totale inflatie in ons land is in de eerste drie maanden van het jaar gestegen, maar blijft lager dan de inflatie bij de buren. Energieproducten werden duurder, terwijl voeding goedkoper werd. Dat blijkt uit cijfers van het Prijzenobservatorium.

Goederen en diensten werden in de eerste maanden gemiddeld 0,8 procent duurder in vergelijking met een jaar geleden. Die totale inflatie bedroeg in het laatste kwartaal vorig jaar 0,3 procent. Met 0,8 procent blijft de inflatie beduidend onder de gemiddelde jaarlijkse groei van de voorbije vijf jaar (1,6 procent), en onder het gemiddelde van de buurlanden tijdens het eerste kwartaal (1,5 procent). Energie werd duurder: gas met 3,2 procent, en elektriciteit 1,9 procent. Groenten (-1,1 procent) en fruit (-7,1 procent) daalden dan weer in prijs. Ook de prijzen van kledij en schoenen daalden (-3,2 procent), maar dat komt door een verlenging van de soldenperiode tot half februari.