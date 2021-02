Voor het eerst sinds vijf maanden is de inflatie in de eurozone in januari positief geworden. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een eerste raming. De inflatie kwam uit op 0,9 procent.

Voor het eerst in maanden was de geldontwaarding dus niet negatief. Daarbij speelt de toegenomen inflatie in Duitsland, waar een tijdelijke verlaging van de btw eind vorig jaar afliep, een belangrijke rol. Verder ging vooral de prijs van voedsel, alcohol en tabak omhoog.

De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, bedroeg in januari 1,4 procent. Daarmee kwam die op de hoogste stand in vijf jaar.

In Griekenland was de inflatie nog sterk negatief op -2,3 procent. De hoogste inflatie werd in Nederland gemeten, waar de geldontwaarding 1,7 procent bedroeg. In Duitsland kwam de inflatie uit op 1,6 procent. In België was dat 0,6 procent.

Euro area #inflation up to 0.9% in January: food +1.5%, services +1.4%, other goods +1.4%, energy -4.1% - flash estimate https://t.co/DF0Lu5fOUw pic.twitter.com/G76CiiuarQ — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 3, 2021

