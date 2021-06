De inflatie in de eurozone klokte in mei af op 2,0 procent, tegenover 1,6 procent in april. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In mei vorig jaar bedroeg de inflatie in de eurozone nog 0,1 procent. In België kwam die volgens de berekeningen van Eurostat vorige maand uit op 2,5 procent.

In de Europese Unie kwam de inflatie in mei uit op 2,3 procent, tegenover 2,0 procent in april en 0,6 procent een jaar eerder.

De laagste inflatie werd in mei vastgesteld in Griekenland (-1,2 procent), Malta (0,2 procent) en Portugal (0,5 procent). De hoogste in Hongarije (5,3 procent), Polen (4,6 procent) en Luxemburg (4,0 procent). In België was dat 2,5 procent.

