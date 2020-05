Inflatie daalt voor vierde maand op rij

De inflatie in ons land is in mei voor de vierde maand op rij gedaald, van 0,57 tot amper 0,48 procent. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Er waren in mei vooral prijsstijgingen voor mobiele telefonie (+7,3 procent), vis en zeevruchten (+3,1 procent) en telecommunicatiepacks (+1,2 procent), aldus Statbel. 'De prijsstijgingen voor telecom zijn grotendeels het gevolg van het aflopen van tijdelijke tegemoetkomingen wegens de covid-crisis (meer data, meer belminuten ... )', klinkt het. Stookolie, alcoholvrije dranken, groenten en vlees werden goedkoper. Zo daalde de prijs van alcoholvrije dranken 1,7 procent op een maand tijd, voor de verse groenten was dat -3,8 procent en voor vlees -0,7 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen klokte af op 1,63 procent tegenover 1,58 procent voordien en 1,55 procent in maart. Ook de inflatie van voeding, inclusief alcoholische dranken blijft in stijgende lijn en klokt af op 4,1 procent. De inflatie voor energie komt uit -2,94 procent, tegenover -2,07 procent in april. De huidige maatregelen rond covid-19 hebben een impact op de berekening van het indexcijfer, meldt Statbel nog. Voor sectoren waar fysieke winkels gesloten zijn worden gegevens bijvoorbeeld online ingezameld als er geen andere databron is. En voor volledig gesloten sectoren (cafés, restaurants, reizen ... ) worden de prijzen doorgetrokken. Lees ook: Econoom Simon Ward ziet het inflatiespook opduiken Er waren in mei vooral prijsstijgingen voor mobiele telefonie (+7,3 procent), vis en zeevruchten (+3,1 procent) en telecommunicatiepacks (+1,2 procent), aldus Statbel. 'De prijsstijgingen voor telecom zijn grotendeels het gevolg van het aflopen van tijdelijke tegemoetkomingen wegens de covid-crisis (meer data, meer belminuten ... )', klinkt het.Stookolie, alcoholvrije dranken, groenten en vlees werden goedkoper. Zo daalde de prijs van alcoholvrije dranken 1,7 procent op een maand tijd, voor de verse groenten was dat -3,8 procent en voor vlees -0,7 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen klokte af op 1,63 procent tegenover 1,58 procent voordien en 1,55 procent in maart. Ook de inflatie van voeding, inclusief alcoholische dranken blijft in stijgende lijn en klokt af op 4,1 procent. De inflatie voor energie komt uit -2,94 procent, tegenover -2,07 procent in april. De huidige maatregelen rond covid-19 hebben een impact op de berekening van het indexcijfer, meldt Statbel nog. Voor sectoren waar fysieke winkels gesloten zijn worden gegevens bijvoorbeeld online ingezameld als er geen andere databron is. En voor volledig gesloten sectoren (cafés, restaurants, reizen ... ) worden de prijzen doorgetrokken.