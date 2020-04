De inflatie in België is in april voor de derde maand op rij gedaald. Op het eerste gezicht opmerrekelijk, aangezien er de afgelopen weken melding werd gemaakt van forse prijsstijgingen in de supermarkten.

De inflatie - de mate waarin consumptiegoederen duurder worden - bedraagt deze maand amper 0,57 procent. Vorige maand lag de inflatie op 0,62 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft een inflztie na van - net geen - 2 procent.

De lage inflatie is opmerkelijk, want de afgelopen weken circuleerden heel wat mediaberichten over forse prijsstijgingen in de supermarkten. Maar, aan de andere kant zijn de prijzen van energieproducten zoals benzine en diesel maar ook elektriciteit, fors gedaald.

Dat wordt ook bevestigd door de FOD Economie. De prijsstijgingen waren er vooral voor groenten, vlees, alcoholische dranken, fruit, reinigings- en onderhoudsproducten, vis en zeevruchten en huur, luidt het woensdag. Motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, huisbrandolie, telecommunicatie-packs en mobiele telefonie hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De FOD voegt eraan toe dat het indexcijfer door de coronamaatregelen anders werd berekend. 'Voor sectoren waar fysieke winkels momenteel gesloten zijn, worden gegevens online ingezameld als er geen andere databron is. Voor volledig gesloten sectoren (restaurants, kappers, reizen, ...) worden de prijzen doorgetrokken, al dan niet met een seizoenscorrectie. Die methodes zijn in overeenstemming met de methodologische aanbevelingen die Eurostat in samenspraak met de nationale statistiekinstellingen heeft opgesteld', klinkt het.

