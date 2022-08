De Europese gasprijs klimt donderdag naar het hoogtse peil in weken en blijft boven de 200 euro per megawattuur noteren. De vrees voor tekorten en de aanhoudende hitte stuwen de prijzen.

Op de Nederlandse termijnmarkt - de referentie voor de prijs van aardgas in Europa - steeg de gasprijs woensdag met 3,8 procent tot meer dan 210 euro per megawattuur. Dat is het hoogste peil sinds maart, bij de start van de Russische inval in Oekraïne.

Gas kent al weken een prijsopstoot, nu Europa probeert zijn gasvoorraden voor deze winter aan te vullen op een moment dat Rusland de gaskraan steeds meer dichtdraait.

Maar ook de hitte speelt een rol. Het waterpeil van de Rijn - zowat de belangrijkste rivier voor goederentransport in het noordwesten van Europa - is zo laag dat scheepvaart bijna onmogelijk wordt. Dat kan het transport van kolen en brandstoffen bemoeilijken en maakt Europa nog afhankelijker van gas.

