Rusland heeft de levering van gas aan Polen en Bulgarije woensdag effectief stopgezet. Dat heeft de Russische energiegigant Gazprom aangekondigd. Ook het Poolse gasbedrijf PGNiG bevestigde dat de gaskraan gesloten werd.

'De levering van gas is opgeschort vanaf 27 april en totdat de betaling uitgevoerd wordt' in roebels, zo staat in een persbericht van Gazprom.

De Russische president Vladimir Poetin verkaarde vorige maand dat Rusland alleen nog betalingen in roebels zou aanvaarden voor zijn gas. Maar volgens de Europese Unie vormt dat een inbreuk op de sancties en zal dat Moskou versterken. Zeker Polen was heel uitgesproken in het verzet tegen betalingen in roebels.

Gazprom voegde nog toe dat het dinsdagavond de betaling voor gas in april niet ontvangen had van Bulgargaz en PGNiG. 'Bulgarije en Polen zijn doorvoerlanden. Als er ongeoorloofd Russisch gas wordt afgenomen van het transitvolume richting andere landen, dan zal de transitlevering in dezelfde mate verlaagd worden', waarschuwde het Russische gasbedrijf nog.

De Europese gasprijs ging woensdagochtend duidelijk omhoog. De toonaangevende Nederlandse TTF-future voor gas, met levering in mei, stond rond 9.00 uur op 116 euro, 13 procent hoger dan dinsdagavond. Ook de olieprijzen stegen. Zo kost een vat olie van de Amerikaanse soort WTI weer meer dan 100 dollar. De prijs van Brent-olie van de Noordzee steeg met 0,9 procent tot 105,97 dollar per vat.

