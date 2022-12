De gasprijs in Europa daalt ook donderdag, voor de vijfde dag op rij. Milde temperaturen in grote delen van Europa en voldoende aanvoer duwen de prijs naar het laagste niveau sinds half juni.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt gaat de prijs voor een megawattuur gas donderdagochtend meer dan vier procent lager, tot 94 euro. Er is minder vraag naar aardgas nu een eerste koudeprik achter de rug is. Er is ook vrij veel wind, waardoor de windturbines meer stroom leveren en elektriciteit dus minder met aardgas dient opgewekt te worden. En er is de eindejaarsperiode, waarin de industrie traditioneel op een lager pitje draait en er dus minder nood is aan gas vanuit de bedrijven. Bovendien is er voldoende aanvoer. Een vloot tankers met aan boord vloeibaar gemaakt aardgas (lng) is op weg naar Europa, die Duitsland voor het eerst kan ontvangen. Niettemin blijven de prijzen voor aardgas vele malen hoger dan voor de energiecrisis, en blijft de markt krap nu Europa af wil van Russisch pijpleidinggas. Voor lng is er bovendien concurrentie vanuit Azië. Shell heeft donderdag nog de productie op een gigantische drijvende lng-terminal voor de kust van Australië stilgelegd na een brand.