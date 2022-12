Ruwe olie wordt duurder, nu er steeds meer signalen komen dat China zijn zerocovidbeleid loslaat. Ook de beslissing van de Opec+ om vast te houden aan de huidige productie en de inwerkingtreding van het Europees embargo op Russische olie doen de prijzen stijgen. De gasprijs in Europa wordt intussen gestuwd door de koudeprik.

Een vat olie van de Noordzeesoort Brent stijgt maandag een procent tot 86,40 dollar per vat, terwijl een vat Amerikaanse WTI-olie ook een procent duurder wordt en 80,80 dollar kost.

China

De prijs van ruwe olie was de voorbije weken gedaald uit vrees voor minder vraag vanuit China, waar de overheid bleef vasthouden aan een streng coronabeleid. Maar Peking lijkt dat beleid nu te versoepelen, na zeldzaam straatprotest tegen de strenge maatregelen.

China is de grootste importeur van ruwe olie en een versoepeling van de maatregelen kan de vraag naar olie er doen aantrekken.

Opec+

De organisatie van olie-exporterende landen Opec+ besliste zondag om voorlopig vast te houden aan de huidige productiestrategie. Er zijn momenteel aanzienlijke onzekerheden op de markt, klinkt het. Zo treedt maandag het Europees embargo in werking voor Russische olie die via de zee aangeleverd wordt.

Koudeprik stuwt gasprijs

De koude temperaturen doen intussen de gasprijs in Europa stijgen. Terwijl Europa in oktober en een groot deel van november kon profiteren van milde temperaturen, is de barometer sinds kort omgeslagen. Het is kouder dan normaal en dat zou volgens de verwachtingen nog minstens twee weken aanhouden.

Het frisse weer leidt voor meer vraag naar aardgas, met als gevolg stijgende prijzen. De markt voor aardgas is krap geworden, nu Europa niet meer rekent op Russisch pijpleidinggas.

Op de Nederlandse termijnmarkt - toonaangevend voor Europa - stijgt de gasprijs maandag meer dan 9 procent tot 148 euro per megawattuur. Dat is nog steeds onder de piek van augustus, maar nog altijd minstens vier maal zo duur als normaal.

