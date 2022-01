De Europese gasprijzen blijven ook vrijdag stijgen en breken opnieuw door de drempel van 100 euro per megawattuur.

De prijs voor een megawattuur gas (MWh) op de Nederlandse termijnmarkt - richtinggevend voor de gasprijs in Europa - steeg vrijdagochtend meer dan 6 procent tot 103 euro.

De gasprijzen in Europa stegen deze week al meer dan 40 procent. De Russische aanvoer van gas richting Europa blijft beperkt, waardoor er ongerustheid is over tekorten.

