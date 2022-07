De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste peil in vier maanden. De vrees voor nog minder gas uit Rusland en een staking in de Noorse gasvelden stuwt de prijzen.

Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor de gasprijzen in Europa - gaat de prijs dinsdag bijna 4 procent omhoog tot 169 euro per megawattuur.

De prijs van gas in Europa is al maanden extreem hoog. De laatste weken is er een nieuwe opstoot, nadat de capaciteit van een belangrijke pijpleiding met Russisch gas richting Duitsland met 60 procent werd verminderd. De vrees bestaat dat Moskou de gaskraan helemaal dicht zal draaien, zodat Europa komende winter met tekorten te maken krijgt.

Een geplande staking voor meer loon in de Noorse gasvelden zorgt voor extra druk. Dinsdag vielen door de staking drie gasvelden uit, meer gasvelden zouden volgen de komende dagen. Voorlopig blijft de uitvoer op peil, maar mogelijk komt daar de komende dagen verandering in, zo waarschuwen de Noorse vakbonden. De staking kan uiteindelijk 13 procent van de totale gasproductie van Noorwegen bedreigen, waarschuwen de olie- en gasbedrijven. Gas uit Noorwegen wordt steeds belangrijker voor Europa, als alternatief voor Russisch gas.

De markten kijken ook uit naar 11 juli. Dan is een jaarlijks onderhoud gepland van de belangrijke Nord Stream-gaspijpleiding. Dat onderhoud duurt normaal tien dagen. De vrees bestaat dat Rusland de leiding niet meer zal herstarten, een scenario waar men in Duitsland al rekening mee houdt.

Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor de gasprijzen in Europa - gaat de prijs dinsdag bijna 4 procent omhoog tot 169 euro per megawattuur. De prijs van gas in Europa is al maanden extreem hoog. De laatste weken is er een nieuwe opstoot, nadat de capaciteit van een belangrijke pijpleiding met Russisch gas richting Duitsland met 60 procent werd verminderd. De vrees bestaat dat Moskou de gaskraan helemaal dicht zal draaien, zodat Europa komende winter met tekorten te maken krijgt.Een geplande staking voor meer loon in de Noorse gasvelden zorgt voor extra druk. Dinsdag vielen door de staking drie gasvelden uit, meer gasvelden zouden volgen de komende dagen. Voorlopig blijft de uitvoer op peil, maar mogelijk komt daar de komende dagen verandering in, zo waarschuwen de Noorse vakbonden. De staking kan uiteindelijk 13 procent van de totale gasproductie van Noorwegen bedreigen, waarschuwen de olie- en gasbedrijven. Gas uit Noorwegen wordt steeds belangrijker voor Europa, als alternatief voor Russisch gas.De markten kijken ook uit naar 11 juli. Dan is een jaarlijks onderhoud gepland van de belangrijke Nord Stream-gaspijpleiding. Dat onderhoud duurt normaal tien dagen. De vrees bestaat dat Rusland de leiding niet meer zal herstarten, een scenario waar men in Duitsland al rekening mee houdt.