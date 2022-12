De Europese gasprijs blijft ook woensdag verder dalen, al voor de achtste dag op rij. De gasprijs zakte op de richtinggevende TTF-beurs in Amsterdam tot onder de 80 euro per megawattuur, of onder het peil van voor de oorlog in Oekraïne.

Volgens analisten speelt het zachte weer in Europa een rol in de daling, net als de aantrekkende wind, waardoor windenergie een groter aandeel krijgt in de stroomproductie. Europa beschikt ook nog altijd over goed gevulde gasvoorraden. Vorige week kondigden de Europese ministers van Energie aan dat er ook een prijsplafond komt op aardgas, dat vanaf half februari in werking kan treden.

In augustus kostte aardgas op de groothandelsmarkt nog 345 euro per megawattuur, een absoluut record. Nu schommelt de gasprijs rond de 77 euro per megawattuur, het laagste peil sinds de Russen eind februari Oekraïne zijn binnengevallen.

Maar over een langere termijn blijft aardgas een pak duurder dan vroeger. Tot de herfst van 2021 schommelde de groothandelsprijs rond de 20 euro per megawattuur.

De Duitse minister van Economie Robert Habeck waarschuwde woensdag dat de gasprijs nog zeker een jaar hoog zal blijven. Hij hoopt dat tegen eind 2023 de prijzen kunnen zakken, als er voldoende alternatieven zijjn gevonden voor het Russische aardgas dat tot voor de oorlog meer dan de helft van de Duitse markt bevoorraadde. Habeck verwacht echter niet dat de gasprijs onder het niveau van 2021 zal zakken

