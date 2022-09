De Europese gasprijs is dinsdag tien procent hoger geschoten nadat aan de Nord Stream-pijpleidingen lekken werden ontdekt.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt stijgt de gasprijs met dik 10 procent tot meer dan 190 euro per megawattuur.

De prijsopstoot komt er na de bekendmaking van drukverlies en lekken in de Nord Stream-pijpleidingen 1 en 2. De leidingen zijn niet in gebruik, en er is dus geen impact op de bevoorradingszekerheid. Maar de lekken zorgen opnieuw voor onzekerheid op de gasmarkt.

