Consumenten in de eurozone verwachten voor de komende twaalf maanden een periode van stagflatie, een cocktail van hoge inflatie en trage groei. Dat blijkt uit een nieuwe maandelijkse enquête van de Europese Centrale Bank (ECB).

Uit de in juni uitgevoerde enquête blijkt dat Europese consumenten in de eurozone voor de komende twaalf maanden een gemiddelde inflatie van 5 procent verwachten, terwijl de economie van de eurozone in dezelfde periode met 1,3 procent zou krimpen. In dat geval is er sprake van stagflatie, een combinatie van recessie of economische neergang met hoge inflatie of sterk stijgende prijzen.

Voor de volgende drie jaar houdt de gemiddelde Europeaan nog altijd rekening met een inflatie van 2,8 procent - dus hoger dan de doelstelling van de ECB, die net onder de 2 procent ligt.

De enquête, 'CES' (Consumer Expectations Survey), is gebaseerd op een online vragenlijst die werd voorgelegd aan 14.000 consumenten van 18 jaar en ouder in zes Europese landen: België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland. Die landen vertegenwoordigen gezamenlijk 85 procent van het bbp en 83,8 procent van de bevolking van de eurozone.

De ECB heeft met de enquête naar eigen zeggen meer duidelijkheid over de financiële kwestbaarheden en uitdagingen voor de financiële stabiliteit, klinkt het. Tot vorige maand hanteerde de ECB nog een erg soepel monetair beleid, maar in juli vond de eerste renteverhoging in elf jaar plaats, in een poging om de hoge inflatie - 9,6 procent in juli - te bekampen.

