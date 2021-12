Het Chinese vastgoedconcern Evergrande, dat in de financiële problemen is gekomen door de kolossale schulden die het moet aflossen, heeft voor het eerst een financiële verplichting niet kunnen nakomen. Het concern slaagde er niet in om dollarobligaties ter waarde van 82,5 miljoen dollar terug te betalen tegen de deadline die dinsdag afliep.

Het ratingagentschap Fitch verlaagde de rating van Evergrande. 'Noch Evergrande noch zijn schuldeisers hebben aankondigingen gedaan over een terugbetaling', verklaarde Fitch donderdag, die er dus vanuit gaat dat er geen betaling is geweest.

Het is de eerste wanbetaling voor Evergrande. Hoewel het bedrijf verschillende termijnen had gemist in september, was het er steeds in geslaagd zijn schuldeisers in extremis te betalen.

De crisis rond Evergrande sleept al maanden aan. Het bedrijf torst voor 260 miljard euro schulden en om die af te lossen probeert het massaal activa van de hand te doen. Vorige week kondigde Evergrande aan dat het schuldherschikking wil onderhandelen met zijn buitenlandse schuldeisers.

Gevreesd wordt dat een faillissement van Evergrande een schokgolf zal veroorzaken in China en mogelijk ook daarbuiten. De autoriteiten in de provincie Guandong, waar de zetel van het concern is gevestigd, hebben het toezicht verhoogd en een deel van het management naar zich toe getrokken.

