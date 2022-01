De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag de eerste klimaatstresstest opgestart voor de Europese banken. Daarmee wil ze nagaan hoe goed banken voorbereid zijn op financiële en economische schokken als gevolg van klimaatrisico, zegt de ECB in een persbericht. De resultaten worden in juli verwacht.

Met de stresstest hoopt de ECB de kwetsbaarheden en uitdagingen te identificeren, maar ook de best practices op te lijsten. 'We nemen mogelijke toekomstige klimaatmaatregelen in aanmerking en beoordelen zowel fysieke risico's - zoals hitte, droogte en overstromingen - als risico's op korte en lange termijn als gevolg van de transitie naar een groenere economie', klinkt het.

De ECB wijst er nog op dat een bank niet kan slagen of zakken voor deze klimaatstresstest. Er zijn ook geen directe gevolgen voor het kapitaalniveau van de banken.

Met de stresstest hoopt de ECB de kwetsbaarheden en uitdagingen te identificeren, maar ook de best practices op te lijsten. 'We nemen mogelijke toekomstige klimaatmaatregelen in aanmerking en beoordelen zowel fysieke risico's - zoals hitte, droogte en overstromingen - als risico's op korte en lange termijn als gevolg van de transitie naar een groenere economie', klinkt het.De ECB wijst er nog op dat een bank niet kan slagen of zakken voor deze klimaatstresstest. Er zijn ook geen directe gevolgen voor het kapitaalniveau van de banken.