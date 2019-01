ECB neemt roer over bij Italiaanse probleembank Carige

De nieuwe beheerders en een drie leden tellend toezichtscomité zullen de klemtoon leggen op het inperken van het balansrisico en de zoektocht naar een mogelijke partner, meldde de bank met hoofdkwartier in Genua in een eigen verklaring.

De Italiaanse bank had er al een moeilijk 2018 op zitten, en in december werd het nog lastiger. Malacalza Investimenti, dat 27,5 procent van de bank bezit, blokkeerde toen een plan voor een aandelenuitgifte van 400 miljoen euro. Die uitgifte was deel van een reddingsplan om de Italiaanse bankensector te beschermen.

Volgens de Italiaanse krant La Stampa bekijkt de Italiaanse marktregulator Consob nu of Malacalza inderdaad de controle over de bank heeft en gedwongen moet worden om een bod te lanceren op de andere aandelen.

De nieuwe directie van de tiende grootste bank van Italië bestaat uit Fabio Innocenzi, die in september al aangesteld werd tot CEO, Pietro Modiano en Raffaele Lener. Modiano was al voorzitter van de raad van bestuur die woensdag opstapte. Consob schortte daarop de handel in het aandeel op.

Het aandeel noteert nu op 0,0015 euro. Aandelen van andere Italiaanse banken namen een duik na de aankondiging over het tijdelijk bestuur bij Carige.