De inflatie in Duitsland - de grootste economie van Europa - is in 2022 uitgekomen op gemiddeld 7,9 procent. Dat blijkt uit een eerste raming van het Duitse statistiekbureau Destatis.

Het gaat om het hoogste niveau sinds de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, al werd niet altijd dezelfde berekeningsmethode gehanteerd. In 2021 bedroeg de gemiddelde inflatie nog 3,1 procent.

De maandelijkse inflatiecijfers waren dan ook doorheen 2022 torenhoog, met een piek in oktober (+10,4 procent op jaarbasis). In december koelde de inflatie licht af: de consumptieprijzen lagen 8,6 procent hoger dan een jaar eerder.

'Deze historisch hoge inflatie op jaarbasis werd vooral aangedreven door extreme prijzen voor energie en voeding, sinds de oorlog startte in Oekraïne', zei Destatis-voorzitter Ruth Brand. Rusland viel Oekraïne eind februari binnen. Dat, in combinatie met het herstel van de coronacrisis, leidde ook tot knelpunten in de toeleveringsketens.

Gezinnen in Duitsland betaalden vorig jaar liefst 39,1 procent meer voor energie. Er waren vooral forse prijsstijgingen voor stookolie (+87 procent) en aardgas (+64,8 procent), terwijl de stroomprijzen ruim een vijfde duurder werden. De auto bijtanken was in 2022 gemiddeld 26,8 procent duurder dan in 2021.

Voedingsmiddelen kostten 13,4 procent meer. Vetstoffen en voedingsoliën voeren de lijst van prijsstijgingen aan (+36,2 procent), gevolgd door zuivelproducten en eieren (+19,7 procent).

Voorlopig lijkt er geen zicht op een ontspanning. Economen verwachten dat het tempo van de inflatie weer zal toenemen in januari en februari. Voor het hele jaar hoopt Duits economieminister Robert Habeck op een inflatie van minder dan 5 procent, maar waarschijnlijk zal ze "eerder daarboven" liggen, zo zei hij op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos.

