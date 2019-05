De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van tien jaar is vrijdag tot -0,206 procent gedaald, het laagste peil ooit. Beleggers vluchten naar veilige havens op de financiële markten door de toenemende handelsspanningen.

De Nederlandse tienjaarsrente dook dan weer voor het eerst sinds 2016 onder het nulpunt. De Belgische rente zit nog boven nul, rond 0,3 procent, maar het is ook al van 2016 geleden dat ze nog zo laag noteerde. Negatieve rentes betekenen dat beleggers moeten betalen als ze in obligaties investeren. Dat gebeurt omdat de inkomsten die ze op vaste rentebetalingen en aflossingen over de lening ontvangen, lager zijn dan wat ze voor de obligatie betalen.

Investeerders kiezen er in tijden van onzekerheid en stress vaker voor om hun geld in de relatief veilige staatsobligaties te steken, zelfs als ze er geld op toe moeten leggen. Het beleggen in aandelen kan in deze periodes forse verliezen betekenen.