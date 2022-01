De Duitse tienjaarsrente is woensdag, voor het eerst sinds mei 2019, boven nul uitgekomen. De zogenaamde 'Bund' steeg woensdagochtend tot 0,008 procent. De voorbije twee jaar was de Duitse langetermijnrente nog negatief en kreeg de Duitse overheid dus geld toegestopt als ze leende op de financiële markten.

De afgelopen weken ging de koers van de 'Bund' al geleidelijk hoger. Dat was het gevolg van de stijgende inflatie en het nieuws dat de centrale banken hun aankoopprogramma van schuldpapier gaan afbouwen. In de VS wil de Amerikaanse centrale bank ook het belangrijkste rentetarief verhogen, maar de Europese Centrale Bank houdt hierover de boot nog af.

De Belgische langetermijnrente is al geruime tijd positief en zette woensdag zijn opmars voort. Ze staat met ongeveer 0,314 procent op het hoogste peil sinds het voorjaar van 2020. Maar in historisch perspectief is de rente nog altijd erg laag. In de Verenigde Staten steeg de Amerikaanse rente op twee jaar dinsdag tot 1 procent, voor het eerst sinds februari 2020.

De stijgende rente wijst er ook op dat beleggers ervan uitgaan dat de omikronvariant van het coronavirus geen al te zware schade aan het economisch herstel zal toebrengen.

