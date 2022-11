Het FTX-debacle is wel een zoveelste bewijs dat regelgeving hoogdringend is, stelt Trends-redacteur Jef Poortmans.

Het leedvermaak over de neergang van de cryptobeurs FTX kon niet op bij de sceptici. Hun argumenten in het kort: crypto is een zeepbel, de media hebben ze mee opgeblazen, cryptogeld is er enkel voor criminelen en cryptobeleggers zijn in het beste geval goedgelovige dommeriken, in het slechtste geval geldbeluste oplichters.

Zo'n kritiek zonder enige kennis over de onderliggende technologie en de sector die daaruit is voortgevloeid, geeft enkel blijk van intellectuele gemakzucht. Dat terwijl er net meer kennis, diepere inzichten, efficiëntere regelgeving en beter bestuur nodig is om de groeipijnen waar de cryptosector onder lijdt te beheersen.

Die sector bestond vijftien jaar geleden nog niet. Het verwijt dat die nog kampt met wantoestanden die zelfs in de eeuwenoude reguliere financiële sector nog schering en inslag zijn, is te gemakkelijk. En over het zogenaamde criminele gebruik van crypto: 0,15 procent van alle cryptotransacties hebben een link met illegale activiteiten. In de reguliere financiële sector is dat 1 tot zelfs 20 procent.

Het FTX-debacle is wel een zoveelste bewijs dat regelgeving hoogdringend is. Beleggers en consumenten moeten beter beschermd worden. Maar de hele sector op de schop doen is overdreven en voorbarig. Daarmee gaan ook de beloftes van de onderliggende blockchaintechnologie onterecht naar de prullenbak. Een goed werkende blockchain vergt netwerkdeelnemers om het te doen draaien, wat dan weer cryptomunten vergt. Zonder zal niet gaan.

Crypto is een blijver.

Crypto wordt te snel gelijkgesteld met de enkelingen die de boel belazeren, terwijl talloze, soms wereldvermaarde academici in computerwetenschappen en cryptografie de sector ook mee vormgeven en bouwen aan blockchainoplossingen die veel sectoren, niet alleen de financiële, drastisch zouden kunnen verbeteren.

Men vergelijkt het faillissement van FTX met de val van de Amerikaanse grootbank Lehman Brothers tijdens de financiële crisis. Een betere vergelijking is die met het klappen van de internetzeepbel in 2000. De val van Lehman was als een hartaanval voor de wereldwijde financiële sector dat toen volledig ineen dreigde te storten. De val van FTX is groots en erg, maar voorlopig dreigt er geen acute hartstilstand op de cryptomarkten die ondanks de paniek blijven functioneren. Een van de redenen daarvoor is gek genoeg de decentralisering van heel dat ecosysteem.

Maar de huidige crisis is een zoveelste voorbeeld van een cryptoproject dat niet is wat het beweerde te zijn, net zoals veel bedrijven die rond de eeuwwisseling .com achter hun naam hadden staan lege dozen bleken te zijn. Met het FTX-debacle wordt er weer wat lucht gelaten uit de gigantische zeepbel die crypto geworden was. Maar net zoals tijdens de internetzeepbel de kiemen geplant waren voor internetgiganten als Google en Microsoft, wacht de projecten die deze cryptowinter overleven misschien wel een mooie toekomst.

