Het consumentenvertrouwen is in oktober weer wat afgenomen. Een gevolg van de heropleving van het coronavirus, blijkt uit de maandelijkse consumentenenquête van de Nationale Bank.

De NBB-indicator die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, klokt in oktober af op -17 punten, tegenover -16 punten in september. Vorige maand noteerde het consumentenvertrouwen op het hoogste peil sinds maart (-9), toen de coronacrisis uitbrak. Het dieptepunt dateert van april en augustus, toen de indicator telkens op -26 punten stond.

De uitbreiding van de covid-19-epidemie heeft volgens de Nationale Bank ongetwijfeld het vertrouwen gedrukt. Nochtans werd de peiling voor oktober afgesloten voor de aankondiging van de invoering van een avondklok en de sluiting van de horeca in het hele land, maar toen raakte al de forse toename van het aantal besmettingen bekend.

De matige daling van de indicator vloeit volgens de Nationale Bank uiteindelijk voort uit de minder gunstige spaarvooruitzichten. De consumenten hebben globaal genomen hun beoordeling van de algemene economische situatie in België voor de komende twaalf maanden niet gewijzigd (-20).

De vrees voor een stijging van de werkloosheid nam wel af, hoewel die vrees groot blijft (van 62 naar 59 - een stijging wijst op een minder gunstige evolutie).

Op persoonlijk vlak bleven de verwachtingen van de gezinnen rond hun financiële situatie vrijwel onveranderd (van 2 naar 1). Hun spaarintenties daalden daarentegen (van 17 naar 10), terwijl ze in september sterk waren gestegen.

