Het consumentenvertrouwen in België is in oktober gedaald naar een score van 4, hetzelfde peil als in mei, meldt de Nationale Bank (NBB) donderdag. Een maand eerder (8) was er nog sprake van het hoogste peil van de indicator van het consumentenvertrouwen sinds maart 2001.

In september was de NBB-barometer die het consumentenvertrouwen in ons land peilt opnieuw gestegen naar 8, hetzelfde hoge peil als in juni en juli. In augustus was er een dipje (5). Ter vergelijking: in het coronajaar 2020 noteerde het consumentenvertrouwen in oktober op -17.

Alleen de deelindicator over de verwachtingen voor de werkgelegenheid (van 2 to -3 - een stijging wijst in dit geval op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling) evolueerde in oktober van dit jaar in de goede richting, blijkt uit de maandelijkse bevraging.

Op persoonlijk vlak verwachten de Belgische gezinnen dat hun financiële situatie zal verslechteren (van 2 tot -3) en dat ze minder zullen sparen (van 21 tot 16).

