De Duitse economie zal volgend jaar krimpen, en de inflatie blijft hoog. Dat verwacht de Bundesbank, de centrale bank van Duitsland.

Terwijl de grootste economie van Europa dit jaar nog 1,8 procent zal groeien, rekent de Bundesbank op een krimp in 2023 met 0,5 procent. De hoge energiekosten als gevolg van de Russische inval in Oekraïne wegen op de bedrijven en de consumenten.

Een zware recessie verwacht de centrale bank niet. In de tweede jaarhelft van volgend jaar zou de groei al een 'geleidelijk' herstel vertonen. In 2024 en 2025 zou de economie vervolgens respectievelijk 1,7 en 1,4 procent groeien.

De inflatie blijft evenwel hoog en zou volgend jaar 7,2 procent bedragen, tegen 8,6 procent dit jaar. In 2024 zou de inflatie zakken naar 4,1 procent en in 2025 naar 2,8 procent.

