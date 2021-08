De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is opnieuw vertraagd. In juli lagen de consumentenprijzen 2 procent hoger dan een jaar eerder, ten opzichte van 2,5 procent in juni. Dat is te danken aan gematigder prijzen voor kleding en vrijetijdsartikelen. Dat heeft het Britse statistiekbureau ONS woensdag bekendgemaakt.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk had in juni nog 2,5 procent bereikt, het hoogste peil sinds augustus 2018. De lagere inflatie is vooral te danken aan een vertraging in de kledingsector, waar de prijzen in juli met 1,7 procent stegen tegenover 3 procent in juni. De prijzen zijn ook sterker gedaald voor speelgoed, en minder snel gestegen voor audiovisuele apparatuur en boeken.

Economen gaan ervan ut dat de prijsstijgingen tegen het einde van het jaar weer zullen versnellen naarmate de wereldeconomieën zich herstellen. De Bank of England (BoE) schatte begin augustus dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in het vierde kwartaal tijdelijk zou kunnen oplopen tot 4 procent, om daarna af te zwakken.

In andere industrielanden blijft de inflatie hoog. In de Verenigde Staten bleef ze in juli even hoog als in juni, namelijk op 5,4 procent. In de eurozone steeg de inflatie in juli naar 2,2 procent van 1,9 procent in juni.

