De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het tweede kwartaal met 0,2 procent gegroeid, en ontsnapt zo aan een recessie.

In een eerste raming was nog uitgegaan van een krimp met 0,1 procent. Maar een nieuwe raming door het Britse bureau voor statistiek gaat nu uit van een groei met 0,2 procent.

De Britse centrale bank sprak eerder deze maand nog dat het Verenigd-Koninkrijk wellicht in een recessie verkeert. Er wordt van een recessie gesproken bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp. Maar door de de groei in het tweede kwartaal kan daar dus nog geen sprake van zijn.

